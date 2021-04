LAFONT, Riscatto Nantes: il punto sul controriscatto

Tra le notizie che hanno maggiormente catturato l'attenzione dei nostri lettori oggi c'è quella, ufficiale, del riscatto esercitato dal Nantes nei confronti della Fiorentina per avere a titolo definitivo il portiere Alban Lafont. Ormai alla seconda stagione tra i pali del club di Ligue 1 (che naviga in zona retrocessione), il giovane estremo difensore ha ben figurato in patria, convincendo i francesi a riscattarlo. Una notizia accolta con entusiasmo da Lafont, mentre la Fiorentina da parte sua ancora non ha fatto sapere se eserciterà o meno il controriscatto che detiene. QUI i dettagli.