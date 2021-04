LAFONT, FUTURO IN DUE GIORNI: BALLA IL CONTRORISCATTO

Il futuro definitivo di Alban Lafont si conoscerà oggi, al più tardi domani mattina (così fa sapere a Firenzeviola.it il suo entourage). La Fiorentina infatti si è presa qualche ora di riflessione in più per decidere cosa fare con l’estremo difensore francese, ieri ufficialmente riscattato dal Nantes a fronte di un pagamento di 7 milioni di euro: balla infatti ancora la possibilità di contro-riscattare il classe ’99, nel caso in cui il club viola (in una sorta di premio valorizzazione) decidesse di ricambiare il favore pagando altri 4 milioni aggiuntivi alla società gialloverde per riportare il portierino a Firenze.

Nessuna sorpresa, era tutto scritto negli accordi di luglio 2019 quando Lafont - dopo un’annata deludente con la salvezza ottenuta all'ultima giornata - chiese a gran voce la cessione e fu accontentato subito da Pradè, da poco subentrato al posto di Corvino. Da allora, per il giovane Alban, due annate discrete senza particolari acuti ma con dei sensibili progressi a livello fisico e tecnico che lo hanno portato di recente ad indossare la fascia di capitano del Nantes e a rientrare stabilmente nel giro delle Nazionali giovanili della Francia. Cosa deciderà di fare a questo punto la Fiorentina?

A ieri sera i viola non avevano ancora deciso il da farsi e solo oggi avranno le idee più chiare: la sensazione, al momento, è che l’ipotesi più concreta sia che Lafont non venga contro-riscattato e dunque la Fiorentina si limiterà ad incassare 7 milioni da investire in estate. Ma qualora decidesse di fare il contrario, sono minime le chance che il portiere resti a Firenze: l’obiettivo del giocatore è di non rimanere in viola, anche perché sul suo conto sono piovute richieste importanti anche dall'Italia (una forse della Roma). Se i viola sceglieranno di portare a termine l’opzione, sarà dunque solo per procedere ad una nuova cessione (con relativa plusvalenza).