La Serie A recupera la 16° giornata: Fiorentina spettatrice interessata

La Serie A torna in campo con i recuperi della 16ª giornata. In programma le quattro partite rinviate per far spazio alla Supercoppa Italiana e agli impegni delle big. Si parte oggi alle 18.30 con Napoli-Parma, per poi continuare alle 20.45 con Inter-Lecce, mentre domani, spazio a Verona-Bologna e Como-Milan. Sfide che arrivano in un momento delicato della stagione e che avranno un peso specifico anche, ma soprattutto, sulla zona salvezza, dove la corsa resta apertissima, vista la presenza di molte squadre in pochi punti, tra cui la Fiorentina, oggi chiamata a farsi spettatrice speciale di tre incontri su quattro.

Come ben sappiamo, la squadra di mister Vanoli è al momento 18° con 14 punti conquistati e tra oggi e domani dovrà guardarsi dai risultati che otterranno le sue dirette concorrenti: Verona (13 punti), Lecce (17 punti) e Parma (21 punti). I punti che raccoglieranno (o perderanno) nei prossimi due giorni influenzeranno in modo diretto la classifica e il destino della squadra viola. Una vittoria del Verona contro il Bologna dell'ex Italiano, rilancerebbe infatti la squadra di Zanetti sopravanzando la squadra viola di due punti. Un pareggio, invece, porterebbe le due squadre a pari punti. Venendo al Lecce, una vittoria dei salentini modificherebbe il distacco della Fiorentina dalla quota salvezza (da 3 a 5 punti, in quanto sarebbe il Cagliari a diventare quartultimo a 19 punti). Un pareggio porterebbe la quota salvezza a 4 punti di distacco. Infine, una vittoria dei ducali, porterebbe la squadra di Cuesta a distanza di sicurezza dalla zona rossa (+10), così come anche un pareggio (+8).

La Fiorentina, intanto, è tornata ad allenarsi e così continuerà a fare nei giorni a seguire, nella speranza, per tutto l'ambiente viola, che la delicatissima sfida di domenica contro il Bologna venga preparata senza indesiderate sorprese a livello di classifica.

