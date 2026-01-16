Ufficiale La Roma ha preso Malen dall'Aston Villa: il comunicato del club

Mancava solo l'annuncio ufficiale e ora è arrivato: Donyell Malen è un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante classe 1999 arriva nella capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa. Questo il comunicato. "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Donyell Malen dall'Aston Villa. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. L'attaccante, classe 1999, ha vestito le maglie di PSV Eindhoven, Borussia Dortmund e Aston Villa.

Con questi club ha totalizzato 294 presenze e 104 gol in tutte le competizioni. Nazionale olandese, con gli orange conta 49 partite e 13 reti comprese le partecipazioni agli Europei del 2021 e del 2024. In quest'ultima occasione, il suo apporto è determinante nell'ottavo di finale contro la Romania, vinto dall'Olanda per 3-0 grazie ad una sua doppietta. Ha scelto la maglia numero 14. Benvenuto a Roma, Donyell!".