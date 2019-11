LA MISURA DELLE PROPRIE AMBIZIONI

La Fiorentina si prepara a giocare, domani all'ora di pranzo, la partita che sulla carta si prospetta come la più difficile almeno per quanto riguarda le gare lontano dal Franchi.

Perché il Cagliari di Maran punta dritto alle posizioni che contano, e anche grazie ad un Cholito Simeone tornato in forma smagliante non sembra avere paura di nessuno. Tanto più che i sardi, dopo un inizio di stagione a singhiozzo, non perdono dal 1° settembre scorso e nelle ultime nove partite hanno raccolto 6 vittorie e 3 pareggi. Ruolino di marcia invidiabile.

Certo è che dall'altra parte ci sarà una Fiorentina che è riuscita a mantenere la barra nonostante le numerose assenze in un momento delicato della stagione, e domani vedrà il ritorno in campo di Lirola e probabilmente di Caceres. In più ci saranno un Castrovilli galvanizzato dalla prima convocazione in Nazionale ed un Pezzella di ritorno dalla squalifica.

Il punto è che alla Sardegna Arena la Fiorentina di Montella avrà l'occasione di testare la propria crescita e le proprie ambizioni. Perché se fin dall'inizio di questa stagione dirigenti e giocatori hanno sempre cercato di buttare acqua sul fuoco - e dopo una rivoluzione del genere è ovvio aspettarsi qualche battuta d'arresto - il risultato contro il Cagliari dirà se la Fiorentina può permettersi di sognare oppure no.

Con la consapevolezza che questa stagione sono state poste le basi per un futuro sempre più roseo.