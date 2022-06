LA FIORENTINA VEDE AZZURRO: OCCHI ANCHE SU CANCELLIERI

Se la Fiorentina ha pochi giocatori nel giro della Nazionale visto che Castrovilli sarà assente per un lungo periodo, capitan Biraghi ha lasciato oggi il ritiro per una botta presa e Riccardo Sottil non ha potuto rispondere alla chiamata azzurra sempre per un infortunio mentre Maleh ha ormai optato per il Marocco, la Fiorentina di Rocco Commisso ha sempre avuto un occhio di riguardo verso la Nazionale con la voglia di aiutarla lanciando giovani bravi. Magari con lo stesso coraggio che sta dimostrando dopo la debacle mondiale Roberto Mancini che ha ne convocati appunto tanti. Ed anche il mercato della Fiorentina guarda in casa azzurra, perché oltre all'esperienza in alcuni ruoli sia per l'Europa che per tamponare il possibile e più che probabile addio di Torreira e Odriozola, ci sia anche una ventata di aria fresca, con qualche giovane che si sta affacciando appunto nel giro della Nazionale.

Falliti i tentativi degli anni passati per Tonali e Berardi (che avevano però una valutazione già molto alta) gli occhi dei dirigenti viola si sono posati appunto su giocatori più giovani come l'attaccante Willy Gnonto (dopo l'exploit contro la Germania difficile non accorgersi del classe 2003 e dunque è già difficile da strappare allo Zurigo vista la concorrenza sul mercato) e - secondo quanto raccolto da Firenzeviola - l'ala Matteo Cancellieri. Quest'ultimo, classe 2002, si è già affacciato quest'anno in serie A, nel Verona che due anni fa lo ha prelevato dalla Roma dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili. Dal ritiro di Coverciano (ha debuttato anche lui contro la Germania mentre a Cesena è andato in tribuna) Cancellieri ha detto di augurarsi ancora più spazio in A, dopo le 14 presenze tra campionato e Coppa Italia in cui ha fatto due gol e un assist. I rapporti con il Verona sono sempre stati buoni anche se è cambiato il ds (Italiano è anche un ex gialloblù) e l'agente tra l'altro è Minieri che proprio oggi è passato al centro sportivo viola: tra i tanti assistiti di cui ha parlato con la Fiorentina, sicuramente c'è anche Cancellieri. Su di lui anche la concorrenza del Sassuolo.