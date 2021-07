LA FIORENTINA BLINDA SOTTIL: ECCO LA PROPOSTA DI RINNOVO

Tra i volti nuovi nel gruppo della Fiorentina che prende la rincorsa verso la nuova stagione agli ordini di mister Italiano c'è anche Riccardo Sottil. L'esterno classe '99 è stato contro-riscattato per una transazione economica di circa 2,5 milioni di euro in favore del Cagliari e riportato alla base, in vista della nuova stagione. Già qualche mese fa il ds Pradè aveva annunciato il suo ritorno, anche se in questo senso la società sarda ha battagliato fino all'ultimo per ottenere la cifra concordata come simbolico premio di valorizzazione. Chiamarlo così non è casuale, perché prima che un infortunio lo costringesse per diversi mesi ai box, Sottil aveva fatto vedere lampi e sprazzi di talento e qualità nel 4-3-3 di Di Francesco.

Lo stesso modulo che a Firenze sarà usato da Italiano, proprio come DiFra un erede della scuola zemaniana e cultore degli esterni d'attacco. Ottime notizie per lo stesso Sottil, costretto in qualche modo a cambiare aria - almeno temporaneamente - a causa dell'impossibilità di trovargli un posto certo in un sistema a lui poco adatto come il 3-5-2 che fu base di Iachini e su cui anche Prandelli ha costruito gran parte del proprio percorso. Adesso però l'aria è cambiata, tanto che le ultime indiscrezioni raccontano di dialoghi avviati per il suo rinnovo.

Secondo quanto ci risulta, da parte della Fiorentina c'è la volontà di blindarlo, estendendo al più presto il suo attuale contratto: nella proposta che si va discutendo un ingaggio che sarà di fatto raddoppiato rispetto al milione lordo o poco più che attualmente percepisce e che dovrebbe vedere come nuova scadenza la più profonda possibile, il 30 giugno 2026. Le parti stanno dialogando e, seppure ancora non ci sia la fumata bianca, tutto lascia pensare ad un annuncio di matrimonio prolungato entro poche settimane.