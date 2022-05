L'ULTIMA PROBABILE: AMRABAT DAL 1', DUBBIO RICKY-IKONÉ

Quotidiani tutti concordi (o quasi) sulla formazione della Fiorentina che questa sera alle 20.45 al Franchi affronterà la Juventus. Le scelte sono quasi obbligate, complici anche le assenze di Maleh (squalificato) e degli infortunati Castrovilli e Sottil ma non per questo Vincenzo Italiano ha già le idee così chiare. Quasi tutti i giornali in edicola oggi concordano però che in difesa si rivedrà dal 1' (ma per l'ultima volta in assoluto) Alvaro Odriozola dopo quasi un mese di assenza.

A centrocampo invece a spuntarla su Torreira dovrebbe essere Amrabat, squalificato a Genova ma reduce da ottime prestazioni contro Milan e Roma nei weekend precedenti. Nessun dubbio sugli altri componenti della linea mediana, dove Bonaventura e Duncan saranno regolarmente al loro posto. Le prime divergenze nella carta stampata iniziano infine ad esserci in attacco: scontata la conferma di Cabral nel ruolo di prima punta e di Gonzalez sulla destra mentre è ballottaggio aperto tra Ikonè (premiato solo da La Gazzetta dello Sport oggi) e Saponara (schierato dagli altri giornali) sull'altra fascia.

La Gazzetta dello Sport: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez.

Il Corriere dello Sport: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara.

