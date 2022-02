L'OCCASIONE DEL RILANCIO

La Fiorentina che oltrepassa l’Appennino per andare a sfidare il Sassuolo è una squadra galvanizzata dai recenti risultati e forte di una ritrovata compattezza, anche se proprio uno dei protagonisti del buon momento dei viola sarà assente nel match del Mapei. Il giallo rimediato da Nikola Milenkovic nel corso del primo tempo della gara contro l’Atalanta costa infatti caro sia al centrale serbo che alla squadra di Vincenzo Italiano: quella ricevuta domenica scorsa è la quinta ammonizione in campionato per il classe ’97, numero che fa scattare la squalifica e di conseguenza lo esclude dalla partita col Sassuolo.

Un’assenza non da poco per Italiano, se si pensa sia all’impatto del centrale serbo: dopo un’annata da dimenticare, Milenkovic ha iniziato la stagione rinnovando di un anno il suo contratto e così, anche per mancanza di offerte congrue al valore del giocatore, ha iniziato la sua quinta stagione a Firenze, tornando col passare dei mesi a livelli di rendimento fatti vedere nelle prime annate. Dopo un periodo iniziale in cui ha fatto ruotare le coppie centrali per trovare il duo più affidabile, Italiano ha scelto il numero quattro come punto fermo della linea arretrata, alternando al suo fianco Igor e Quarta. Milenkovic è tra le poche costanti delle formazioni proposte dall’ex Spezia e, con 2036 minuti giocati, è il secondo calciatore più impiegato dopo Cristiano Biraghi.

Domani Milenkovic sarà obbligato a guardare i compagni da fuori: al suo posto, rispetto alle ultime uscite, si rivedrà Lucas Martinez Quarta, subentrato proprio al serbo nel secondo tempo con l’Atalanta. L’argentino torna titolare in campionato dopo quasi due mesi: l’ultima volta a Torino, nella debacle viola coi granata. Dopo quella gara, una presenza da titolare in Coppa Italia con l’Atalanta culminata con l’espulsione nel secondo tempo per via dei due gialli; da lì Italiano sembra aver accantonato l’ex River, spesso troppo irruento negli interventi, preferendogli un marcatore più compassato come Igor.

A Sassuolo, data la squalifica di Milenkovic ed il forfait per infortunio di Nastasic, non ci sono alternative: la coppia di difensori a protezione della porta viola sarà tutta sudamericana; un argentino ed un brasiliano, due calciatori dalle caratteristiche diverse e visti quasi sempre come uno l’alternativa dell’altro, visto che l’ultima volta che Italiano gli ha schierati insieme dal primo minuto è stata a fine novembre contro la Sampdoria. In questo anno e mezzo a Firenze, Quarta ha fatto intravedere grandi potenzialità e caratteristiche uniche di anticipo ed aggressività apprezzate da Italiano, ma ha dimostrato di non essere ancora cresciuto in alcune letture difensive. Domani però, il Chino ha l’occasione per riscattare le ultime prestazioni e guadagnarsi un posto accanto a Milenkovic nella supersfida di mercoledì contro la Juventus.