Nel giorno in cui in Serie A si stravolgono le panchine torna a parlare Rocco Commisso, e d’altronde la Fiorentina è tra le poche che può già guardare al futuro con il suo nuovo allenatore. Non che il presidente abbia voluto tracciare le prime linee guida del domani, tutt’altro, ma il saluto a Gattuso è l’incipit migliore per un periodo nel quale è destinata a prendere forma la nuova squadra. E rappresenta certamente l’inizio di un percorso che, almeno nelle sue primissime fasi, ha già messo d’accordo tutti.

Come e quanto l’arrivo del nuovo tecnico modificherà l’assetto dell’organico è soltanto un’idea sulla quale i protagonisti si confronteranno prossimamente, ma intanto è chiaro che il messaggio legato all’arrivo di Gattuso sia da leggere anche e soprattutto in ottica mercato. Sia perchè l’approdo in viola dopo due annate a Napoli (come minimo europee) presuppone rinforzi che alzino l’asticella delle ambizioni, sia perchè lo stesso Gattuso ha dimostrato che tipo di gioco possa dare a un gruppo dall’elevato tasso tecnico. In fondo è proprio dal sodalizio di questi due aspetti che un po’ tutti si aspettano di veder nascere una Viola diversa dagli ultimi anni.

Ed è in tal senso che a qualche giorno dall’arrivo di giugno la città già sogna, perché a guardarsi intorno sembra che un po’ tutte le altre siano quanto meno in difficoltà. Se la Roma dovrà comunque ricostruire con i suggerimenti di Mourinho le big stanno rivedendo i loro piani (e in ambito finanziario non sembrano certo in gran salute) mentre chi è arrivato a ridosso dell’Europa, come il Sassuolo, potrebbe rappresentare già una sorta di obiettivo da provare a mettere nel mirino. A tempo debito, certo, ma dopo un’estate in cui la piazza potrebbe tornare a pensare finalmente in grande.