L'ALTRO BALLOTTAGGIO (A TRE)

Sono ancora pochi i dubbi di formazione di Cesare Prandelli in vista della trasferta di Bergamo in programma domani alle 15. Il primo è quello tra Bonaventura e Castrovilli, con il numero 10 viola che potrebbe riposare e lasciare spazio a quello che lo stesso Prandelli ha definito un titolare. L'altro ballottaggio riguarda invece la difesa, per la precisione la parte destra: lì Caceres e Lirola si giocano un posto da titolare, con la candidatura di Venuti che sta peraltro salendo nelle quotazioni.

L'uruguagio è in vantaggio sugli altri due, ma ancora la decisione definitiva deve essere presa. D'altronde Caceres ha mostrato qualche lacuna nelle ultime partite - giocando comunque partite solide - e Lirola scalpita, voglioso di dimostrare finalmente che i milioni spesi per il suo acquisto sono valsi. n più di fronte c'è quell'Atalanta che segnò un momento importante e felice dell'esperienza in viola dell'ex Sassuolo, quel gol all'ultimo minuto che dette la vittoria in Coppa Italia all'allora Fiorentina di Iachini.

Il problema è legato soprattutto agli avversari, quell'Atalanta che sulle fasce spinge forse come nessun altro in campionato. Per questo la scelta di Caceres, più conservativa, resta probabile. Infine c'è Venuti, che ha sempre dimostrato di essere giocatore affidabile quando chiamato in causa da Iachini. Chissà che contro l'Atalanta non possa toccare proprio a lui.