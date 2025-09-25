L'addio, il Las Palmas e Fortini: le parole di Amatucci a Firenzeviola

Lorenzo Amatucci si è raccontato a Firenzeviola.it in esclusiva, tra l'addio un po' amaro alla Fiorentina in estate e un commento ai suoi ex compagni in viola oggi protagonisti in prima squadra come Kouadio e Fortini. Il centrocampista classe 2003, diventato già un idolo in Spagna nel Las Palmas, ha raccontato così l'estate vissuta: "Io mi aspettavo di potermi giocare le mie carte a Firenze: all'inizio mi avevano detto che sarei dovuto andare in ritiro ed ero fiducioso. Poi quando stava per iniziare la preparazione mi hanno detto che mi sarei dovuto presentare una settimana dopo e lì, lo ammetto, mi sono sentito un po' scartato, un po' messo da parte.

Allora ho deciso che volevo chiudere il prima possibile con un'altra squadra perché volevo giocare e sentirmi importante: non volevo andare in ritiro per allenarmi a parte o altro… Mi è dispiaciuto, perché pensavo di avere almeno la possibilità di mettermi in mostra ma non è stato così ma si va avanti".

