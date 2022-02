KOUAME, Torna al gol in Jupiler dopo quasi 2 mesi

Tra i giocatori che la Fiorentina ha attualmente altrove in prestito c'è anche l'attaccante ivoriano Christian Kouame, attualmente all'Anderlecht in Belgio. Andato a segno nella vittoria interna per 4-1 dei bianco-malva sull'Eupen, per il classe '97 è un ritorno al gol a distanza di quasi 2 mesi dall'ultima volta in Jupiler League (in campionato non segnava dall'11 dicembre) e un mese e mezzo in generale, dato che prima di ieri all'ivoriano mancava una rete dalla doppietta del 23 dicembre nei quarti di coppa nazionale. Un appunto, fondamentale: nel mezzo c'è stata anche la Coppa d'Africa, che l'ha tenuto fuori per un po', seppure il digiuno in campionato sia durato per quasi cinque partite.