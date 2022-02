PRESTITI, Zurkowski e Spalluto ancora in crescita

Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali sudamericane torna il calcio di club e con esso anche la nostra rubrica sui prestiti viola, l'angolo di FirenzeViola.it in cui analizziamo le recenti prestazioni dei giocatori di proprietà della Fiorentina che in questa stagione sono in prestito in altre squadre.

Cominciamo dalla Serie A, dove nel centrocampo dell'Empoli che ieri ha pareggiato 0-0 a Bologna ci sono due giocatori di proprietà della Viola: nonostante le sirene di mercato, Szymon Zurkowski è rimasto in azzurro ed anche ieri è stato protagonista di una grande prestazione sia in fase di contenimento che negli inserimenti offensivi. Per il polacco quella di ieri è l'undicesima gara consecutiva da titolare in Serie A, per Andreazzoli ormai è un intoccabile del suo centrocampo. Uno scampolo di partita anche per Marco Benassi che, dopo l'esordio di due settimane fa contro la Roma, al Dall'Ara ha giocato trenta minuti abbondanti, entrando al 60' al posto di Bandinelli senza però riuscire ad incidere sul match.

In Serie B, il Cosenza che pareggia 1-1 col Brescia è costretto a fare ancora una volta a meno di Gabriele Gori, attaccante classe '99 che, dopo un grande avvio di stagione (5 reti nel primo mese e mezzo di campionato) non segna da fine ottobre ed adesso è alle prese con un fastidio muscolare che lo sta tenendo fuori dal campo da inizio 2021. In casa Pordenone, seconda partita da titolare per Christian Dalle Mura: il difensore, che ha compiuto venti anni settimana scorsa ed è arrivato al Pordenone a gennaio dopo sei mesi alla Cremonese in cui non ha mai visto il campo, è sceso in campo dal primo minuto contro la SPAL ed ha disputato una buona gara, macchiata dall'errore di lettura sul lancio che ha permesso a Finotto di pareggiare la gara. Rimanendo in Serie B, solo uno scampolo di partita per Gabriele Ferrarini, entrato al 77' per la classica staffetta con Falzerano nell'1-0 del suo Perugia sul campo dell'Ascoli.

In Lega Pro, Samuel Spalluto trova nuovamente il gol nella sconfitta del suo Gubbio contro il Pescara, un bel colpo di testa sul primo palo sugli sviluppi di corner che vale il momentaneo 1-1 ed il sesto centro in stagione, il quinto nelle ultime nove, cioè da quando Torrente si è deciso a schierarlo titolare nel suo attacco a due punte. Per Niccolò Pierozzi altra partita da protagonista nello 0-0 della Pro Patria contro il Lecco: l'esterno del vivaio viola sabato ha giocato la sua ventitreesima partita in stagione sfiorando con un gran colpo di tacco quello che sarebbe stato il suo quinto centro in una stagione finora estremamente positiva. Rimanendo in terza divisione, rimandato ancora il ritorno di Eduard Dutu: il centrale di difesa dell'Aquila Montevarchi è fermo ai box da tre settimane per positività al Covid e contro il Siena è stato costretto a saltare il quarto match consecutivo.

Chiudiamo come di consueto con un viaggio oltre confine; weekend diametralmente opposto per Christian Kouame e Jacob Rasmussen: l'ivoriano, rientrato in Belgio dopo l'esperienza fallimentare in Coppa d'Africa, ha giocato e segnato nella vittoria dell'Anderlecht contro l'Eupen, trovando al 7' minuto il quinto centro in campionato (nono in stagione) su uno sciagurato retropassaggio di un difensore che lo ha lanciato in porta in una partita poi terminata 4-1 per i suoi; al contrario, per Rasmussen il match del fine settimana è stato un vero e proprio incubo: il danese è affondato con il suo Vitesse, sconfitto per 3-0 sul campo del Twente, in una prestazione macchiata da un intervento mancato in occasione del primo gol degli avversari, da un retropassaggio scriteriato che per poco non causa il 2-0 e da una vera e propria parata sulla linea di porta volta a rimediare un pasticcio del portiere Houwen; intervento scriteriato visto che ha portato all'espulsione del centrale di proprietà della Fiorentina ed al rigore del 2-0 per il Twente.