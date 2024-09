KOUAME, Neanche in panchina. Il motivo è...Abel

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Non è la giornata più felice per la Fiorentina ma un motivo per fare festa in casa viola c'è: Christian Kouame è diventato di nuovo padre. E' infatti nato Abel Matheïs, terzogenito del giocatore e della moglie Karelle. Dal punto di vista personale un buon momento per l'ivoriano visto che ha anche rinnovato con la Fiorentina. Il giocatore a Bergamo non era neanche in panchina proprio per questo motivo nonostante la convocazione visto che è dovuto ripartire questa mattina per raggiungere la moglie: Abel era atteso tra qualche giorno ma ha avuto...fretta di venire al mondo. Congratulazioni anche dalla redazione di Firenzeviola ai genitori e ai due fratellini.