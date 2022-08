KOUAME, Empoli-Bologna lo chiedono in prestito

Christian Kouame è sempre a disposizione di Vincenzo Italiano ma l'ivoriano che vuole giocare si vede male nel ruolo di terza o quarta punta visti gli investimenti importanti su Cabral e Jovic. La decisione non è stata ancora presa e probabilmente si arriverà agli ultimi giorni di mercato, dopo le prime partite ufficiali, ma le offerte per il giocatore non mancano.

Piace all'estero e dopo le offerte in Francia (Reims e Nantes in particolare) ieri Sky ha riportato dell'interesse del Brighton in Premier e dell'Ausburg in Bundesliga. Ma anche in Italia continua ad avere estimatori e in cima alla lista ci sono Empoli e Bologna. In serie A la Fiorentina potrebbe cederlo in prestito oneroso.