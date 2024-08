KOSTIC, Si lavora al prestito con obbligo: le ultime

Fonte: Niccolò Santi

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina insiste per Filip Kostic. L'esterno classe 1992, in uscita dalla Juventus, era stato proposto dai bianconeri nell'ambito dell'operazione per Nicolas Gonzalez ma i viola hanno preferito discuterne separatamente. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il giocatore ha aperto al trasferimento in Toscana e si sta trattando sulla base del prestito con obbligo di riscatto sui 4 milioni di euro (la Juventus partiva da una valutazione più alta di circa 3 milioni). L'operazione non dovrebbe chiudersi oggi ma saranno comunque giornate molto calde sul fronte dell'esterno serbo.