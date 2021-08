KOKORIN, Tra i più pagati in rosa: che cosa fare?

1,8 milioni per tre anni e mezzo: è l'ingaggio di Aleksandr Kokorin alla Fiorentina. Se non fosse per Nico Gonzalez (2,4 mln) e José Callejon (2,2 mln), il russo figurerebbe come il più pagato in rosa. Da quando lo stipendio di Franck Ribery (4 mln) non è più un peso, infatti, le cose stanno così. E fa oggettivamente strano per un calciatore sceso in campo appena quattro volte finora, riuscendo a collezionare giusto un cartellino giallo. In un totale di novantuno minuti.

Non è iniziato tanto meglio il suo precampionato 2021-22. Mister Vincenzo Italiano ha riposto fiducia in lui fin da subito: "Deve chiedere a se stesso la concretezza di un attaccante, finalizzando quello che si crea. Ma sa orientarsi, sa venire incontro e legare il gioco. Penso che possa lavorare: è disponibile e questo è già un bell'attestato". Così il tecnico ex Spezia durante il ritiro di Moena sul centravanti, che ha però tenuto fuori per novanta minuti col Cosenza venerdì.

La domanda, quindi, è: che fare con il classe '91? La sensazione è che la sua condizione atletica continui a non convincere e che, alla fine della fiera, la dirigenza viola proverà a cercargli una sistemazione puntando su un altro giocatore. Anche perché l'ex Spartak Mosca rischia davvero di inanellare un nuovo campionato anonimo, soprattutto aggravato da uno stipendio che almeno per adesso non ha minimamente rispecchiato le sue prestazioni da gennaio ad oggi.