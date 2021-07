KOKORIN, La sua stagione è già iniziata: le tappe

Tra i temi che hanno riscosso maggiore interesse nel corso della giornata di oggi sulle pagine di Firenzeviola.it c'è stato l'approfondimento che la nostra redazione ha dedicato a Sasha Kokorin: la stagione per il russo è già iniziata e al centro sportivo l'ex Spartak è già al lavoro perché, dopo l'infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori, vuole ritrovare la forma per essere a disposizione il prima possibile per il nuovo allenatore Vincenzo Italiano. Con Kouame ancora in Nazionale (andrà alle Olimpiadi) e in uscita, il giocatore russo si giocherà tutte le sue carte prima dell'arrivo di eventuali concorrenti e l'arrivo in anticipo al raduno fissato per lunedì (domenica sera ci saranno i tamponi di rito) è il segnale della volontà di riscatto.

