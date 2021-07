KOKORIN AL CENTRO SPORTIVO MANDA MESSAGGI AD ITALIANO

La stagione viola è già iniziata per Aleksandr Kokorin. Al centro sportivo il russo è già al lavoro perché, dopo l'infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori, vuole ritrovare la forma per essere a disposizione il prima possibile per il nuovo allenatore Vincenzo Italiano. Il suo 2021 per ora, che ha coinciso con l'arrivo alla Fiorentina, è stato deludente, con pochi minuti giocati prima del problema fisico che lo ha tenuto appunto fuori praticamente per tutto il tempo. Si è rivisto in campo solo nell'ultima giornata a Crotone per un quarto d'ora e da quel quarto d'ora Kokorin vuole ripartire, per convincere la Fiorentina e il tecnico che può essere il sostituto (se non il partner) ideale per Vlahovic.

Con Kouame ancora in Nazionale (andrà alle Olimpiadi) e in uscita, il giocatore russo si giocherà tutte le sue carte prima dell'arrivo di eventuali concorrenti e l'arrivo in anticipo al raduto fissato per lunedì (domenica sera ci saranno i tamponi di rito) è il segnale della volontà di riscatto. Italiano valuterà ovviamente il russo, che la dirigenza aveva presentato come un investimento per il futuro, come se appunto il vero Kokorin fosse pronto solo per questa stagione che sta per iniziare. In effetti ritrovare il giocatore di qualche anno fa sarebbe davvero un acquisto importante, lontano dai problemi extra calcistici del passato. In Russia hanno provato anche a creargliene altri in questi mesi, con la Lamborghini dalle sei targhe (in realtà già venduta dal giocatore) alle "scaramucce" del fratello. Ma l'attaccante sta dimostrando grande serietà ed eccolo ai campini quasi una settimana prima degli altri, con la sua tabella di marcia da rispettare e una grande voglia di ricambiare la fiducia della dirigenza viola.