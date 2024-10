KEAN, Parte per la Svizzera ma l'obiettivo è la Roma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La notizia della presenza tra i convocati per la partita contro il San Gallo di Moise Kean aveva fatto pensare che il problema alla caviglia sofferto dall'attaccante a Lecce fosse già risolto ma la realtà dice che in Svizzera non giocherà: è stato aggregato al gruppo per stare insieme ai compagni ma il vero obiettivo è ritornare al 100% contro la Roma domenica prossima.

Ne ha parlato lo stesso Palladino alla vigilia della sfida, inducendo comunque all'ottimismo per la presenza dell'ex Juventus almeno in campionato.