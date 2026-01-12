Kean, il bomber smarrito: tra difficoltà personali e speranze di rilancio

Doveva essere la partita del rilancio, ma Fiorentina-Milan ha confermato il momento difficile di Moise Kean. L’attaccante, decisivo e prolifico nella scorsa stagione, nel 2025/26 fatica a incidere: solo 6 gol contro i 14 dello stesso periodo dell’anno passato. I problemi alla caviglia hanno pesato, ma la prestazione contro i rossoneri è stata un’altra prova opaca. Kean ha corso molto ma partecipato poco alla manovra offensiva, dialogando raramente con i compagni e risultando impreciso sotto porta. L’errore davanti a Maignan e alcune palle perse spalle alla porta raccontano di un bomber lontano dalla sua versione migliore. La nota positiva è il momento della squadra, in crescita grazie a elementi come Gudmundsson e Fagioli. Se il gioco collettivo continuerà a funzionare, Kean potrà beneficiarne. Ma per tornare decisivo servirà soprattutto ritrovare fiducia, brillantezza e fame di gol. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.