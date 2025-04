Kean, con Commisso a Firenze si parlerà del suo futuro: le condizioni per la permanenza

16 reti in 30 partite di Serie A, 21 totali tra tutte le competizioni. Moise Kean è senza dubbio il trasciantore della Fiorentina di Raffaele Palladino. Oltre all'amore di Firenze il centravanti piemontese ha attirato su di se anche l'attenzione di molti club europei, in particolare di Premier League. La clausola rescissoria valida per l'estero fino al 15 luglio di 52 milioni di Euro fa tremare i tifosi gigliati, ma la società viola è già al lavoro per provare a trattenerlo almeno un'altra stagione. La presenza a Firenze di Rocco Commisso per le prossime tre settimane sarà sicuramente un motivo per discutere del futuro dell'ex Juventus con il suo entourage. Le condizioni di una permanenza di Kean sono abbastanza chiare: che la Fiorentina lotti anche la prossima stagione per obiettivi importanti - che quindi sia allestita una squadra all'altezza - e un adeguamento del contratto o quantomeno uno sviluppo dell'attuale accordo pattuito in estate con scadenza 2029 a poco più di 2 milioni di euro a stagione. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. Diu seguito il link per leggere l'articolo completo:

