KAYODE, Il Brentford prepara il rilancio: il punto

Il Brentford non molla la presa su Michael Kayode e dopo una prima proposta non ritenuta idonea da parte della Fiorentina, nelle prossime ore potrebbe tornare a farsi vivo con i viola per rilanciare e tentare l'acquisto last minute. Nel caso in cui il club inglese dovesse riuscire a completare una cessione, potrebbe trasformare il prestito con obbligo condizionato in un obbligo senza condizioni, sempre con un investimento in termini economici di circa 22 milioni di euro. A quel punto dovrà essere la Fiorentina insieme al ragazzo a decidere se accettare o rifiutare la proposta per l'esterno classe 2004.