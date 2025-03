"Juve m...a", l'endorsement del noto giornalista: "Geniale: pazzesca la multa"

Uno dei temi più letti oggi su Firenzeviola.it è stata la notizia contenente le parole del noto giornalista e conduttore de La Zanzara (in onda su Radio24) Giuseppe Cruciani, che ha dato il suo punto di vista sulla coreografia eseguita domenica dalla Curva Fiesole in occasione della partita tra Fiorentina e Juventus: "La trovo geniale perché è la prima volta che vedo una scritta così semplice in una coreografia e anche per questo multarla è pazzesco. È un coro che si impara fin da bambini, è la prima cosa naturale che viene imparata da chi frequenta gli stadi. È una cosa innocua, lo è oggettivamente. Sono cori che io sento da quando vado allo stadio, anche se chiaramente non è né elegante né raffinato. Quella coreografia la trovo straordinariamente creativa, non è un'offesa. Ai tifosi della Fiorentina la Juventus fa orrore, hanno una rivalità pazzesca. Tra una doppia vittoria stagionale contro la Juve e alzare un trofeo, molti tifosi viola sceglierebbero di battere due volti i rivali di sempre" ha detto nel corso del podcast "Area Fritta".

