Cruciani sulla coreografia: "Straordinariamente creativa. Multa ridicola"

Il noto giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, intervenuto nel corso del podcast "Area Fritta" ha parlato così della coreografia dei tifosi della Fiorentina prima della partita contro la Juventus e delle conseguenze della stessa: "Non sono d'accordo con la multa da 50mila euro. Ma non perché penso che gridare "Juve M..." sia una cosa da fare, però ci troviamo di fronte ogni domenica a cori di questo tipo. non capisco quale sia la differenza tra quei cori e questa coreografia. È diverso sentire rispetto a leggere di una scritta, seppur così grande? Per me è ridicolo multare per questo motivo. I cori sull'Heysel sono un altro discorso e lì le persone vanno prese singolarmente e punite".

Il conduttore de "La Zanzara" ha poi proseguito: "La trovo geniale perché è la prima volta che vedo una scritta così semplice in una coreografia e anche per questo multarla è pazzesco. È un coro che si impara fin da bambini, è la prima cosa naturale che viene imparata da chi frequenta gli stadi. È una cosa innocua, lo è oggettivamente. Sono cori che io sento da quando vado allo stadio, anche se chiaramente non è né elegante né raffinato. Quella coreografia la trovo straordinariamente creativa, non è un'offesa. Ai tifosi della Fiorentina la Juventus fa orrore, hanno una rivalità pazzesca. Tra una doppia vittoria stagionale contro la Juve e alzare un trofeo, molti tifosi viola sceglierebbero di battere due volti i rivali di sempre".