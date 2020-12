JURIC, Più chances dei viola. Amrabat nel mio cuore

Queste le parole di Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, dalla sala stampa dello stadio Franchi dopo il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina: “La direzione di gara? Penso che l’arbitraggio non sia stato giusto ma vabbè, non voglio entrare in polemica. I giovani e Ruegg? Benissimo, ha fatto molto bene: è giovane e arriva dal campionato svizzero. Ha fatto fatica all’inizio ma ora sta arrivando al nostro livello. Penso che avrà più occasioni. Felice del pari? E’ stata una partita dura, con tanti scontri ma abbiamo sicuramente avuto più chance noi di far gol. Quando sono calati i ritmi abbiamo avuto la palla gol con Lazovic, alla fine però un punto contro una grande quadra contro la Fiorentina va bene. I viola? Non so quale sia il loro problema, ma presi uno per uno ci sono grandissimi giocatori: Prandelli è esperto e farà bene. Amrabat da avversario? Ha un posto speciale nel mio cuore, c'è un rapporto bello tr noi: oggi non è stata facile nemmeno per lui".