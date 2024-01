JOAQUIN, IL RUOLO E LE CIFRE: LA SITUAZIONE RODRI SANCHEZ

© foto di pietro.lazzerini

L'ultimo nome per il mercato della Fiorentina è Rodri Sanchez, classe 2000 del Betis di Siviglia messo nel mirino dalla società viola per gli ultimi giorni di gennaio. Anche se la concentrazione della squadra e della dirigenza viola è tutta sulla partita di stasera contro il Napoli, il telefono squilla costantemente e le operazioni vengono portate avanti anche da Riyad.

Trequartista e all'occorrenza anche esterno, Rodri Sanchez doveva essere l'erede di Joaquin al Betis tanto da aver ereditato la storica 17 che fu del Torero apprezzato anche a Firenze, ma le cose sono andate diversamente: la scorsa stagione sono state 39 le partite totali con soli due gol, quest'anno sta andando ancora peggio con 14 partite e zero reti segnate in Liga (19 presenze e 3 gol se ci mettiamo anche la Copa del Rey).

Un profilo insomma che non sta certo brillando alla corte di Pellegrini e che si sta guardando intorno per provare a brillare altrove, magari proprio a Firenze dove Joaquin ha fatto tanto bene. Per questo ha cambiato di recente agenzia e deve incontrarsi in questi prossimi giorni con la società spagnola per capire cosa fare del suo futuro. Il Betis ancora non ha deciso per la sua cessione ma ha stabilito il prezzo: 12 milioni e possibilmente a titolo definitivo.

Una cifra che la Fiorentina ad oggi non ha intenzione di spendere, ma non per questo ha nascosto il suo interesse per il giocatore anche se ha già fatto sapere che prima dovrà liberarsi di un calciatore offensivo, che sia Brekalo, Barak o Ikoné. La scorsa estate fu il Napoli ad andare molto vicino a tesserare Rodri Sanchez offrendo 11 milioni che però non convinsero il Betis. Stavolta la situazione è meno ingarbugliata ma non per questo particolarmente semplice. La Fiorentina, però, ha già manifestato il suo interesse sia al giocatore che al club.