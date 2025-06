L'ultimo nome in ottica viola è Bernabé: il punto di FV sul profilo indicato da Pioli

La Fiorentina ha messo gli occhi su Adrian Bernabe del Parma, individuato come profilo ideale per il centrocampo viola. Proprio nel Parma lo ha ammirato e apprezzato Stefano Pioli che vive nella città ducale e il neo tecnico viola sembra averlo indicato insieme a Bennacer per il suo centrocampo ideale.

Con l'algerino uscito dai radar per una serie di motivi (non da ultimo anche l'assenza per la Coppa d'Africa), la Fiorentina avrebbe fatto i primi sondaggi con l'entourage del giocatore per capire il gradimento e la fattibilità dell'operazione. CLICCA QUI per leggere l'articolo completo.