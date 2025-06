Fiorentina-Bernabé, forte interesse ma trattativa complicata. Cuesta lo vuole tenere

Una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it è l'approfondimento che abbiamo dedicato al forte interesse della Fiorentina per Adrian Bernabé. Il funambolo catalano può essere il famoso play che Pradè e soci vanno cercando sul mercato, anche se la trattativa non è affatto facile. Perché il Parma del magnate Krause non ha esigenza di vendere uno dei suoi pezzi pregiati, anzi. Bernabe in questo momento per i ducali rappresenta la stella attorno al quale costruire l'undici gialloblù di Carlos Cuesta: il ventinovenne nuovo tecnico dei gialloblù, spagnolo come Bernabé, vuole tenersi stretto un calciatore che stima e con cui ha volontà di lavorare. Per questo, l'operazione parte in salita e non sarà rapida.

