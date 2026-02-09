FirenzeViola Jagiellonia-Fiorentina, 900 biglietti disponibili per i tifosi viola: ecco quanti andranno

vedi letture

Dopo la gara con il Como alla quale non potranno andare i tifosi viola, ci sono già centinaia di tifosi che si sono "prenotati" per la trasferta di Conference,a Bialystok, città dello Jagiellonia, in Polonia. I biglietti disponibili per gli ospiti sono poco meno di un migliaio e, a dieci giorni dalla gara, sono meno di 500 i tifosi previsti.