ITALIANO, Sappiamo dove Vlahovic può farci male

Interessante domanda posta a Vincenzo Italiano durante la conferenza stampa odierna: chi trattà vantaggio dal fatto di conoscersi, Vlahovic o i difensori della Fiorentina? Questa la risposta del tecnico gigliato raccolta da FirenzeViola.it: "Conosciamo dove vuole e può farci male, i suoi pregi e difetti, ma è vero anche il contrario. E' un 50 e 50. In determinate situazioni siamo però leggerini, percepiamo poco il pericolo. Sapendo che lui sa tutto di noi, la poca leggerezza mentale e l'attenzione domani non possiamo sbagliare. Dusan ha una dote: su tre palloni due li mette dentro. Ma noi dobbiamo dimostrare maturità anche alla luce del ritorno, non bisogna mettere in difficoltà il compagno e rischiare se non è il caso"