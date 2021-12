ITALIANO, Saponara? Stima enorme in lui. Dispiace...

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Hellas Verona ed ha analizzato anche la prestazione di Saponara, entrato e poi sostituito a causa dell'inferiorità numerica con il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it: "È entrato come piace a me, come deve essere, con la qualità che ha. Sotto di due devi solo ricercare la qualità, la concretezza, chi ha il guizzo, la giocata. Più di lui, di Sottil, di qualche altro non si poteva puntare. Mi è dispiaciuto cambiarlo, potevo intervenire con qualche altra freccia perché potevamo vincere la partita. Gli faccio gli auguri, è il suo compleanno, spero che sia di ulteriore stimolo per fare una grande gara. Non so se partirà dall'inizio, se subentrerà, se giocherà o non giocherà. La stima è enorme nei suoi confronti e lui lo sa".