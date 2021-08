ITALIANO (S.STAMPA), Testa alta: quante occasioni

Queste le parole del tecnico viola Vincenzo Italiano dalla sala stampa dello stadio Olimpico nel post partita di Roma-Fiorentina: “L’identità precisa non si può avere dopo un mese, ma questo non riguarda solo noi ma tutte le squadre. Arrivare qua e avere questa personalità a me fa ben sperare. Siamo stati bravi a recuperare ma quando pensavamo di avere la partita in mano abbiamo annullato, potevamo invece affondare il colpo. Sul secondo gol per me c’era un mezzo fallo. Tutto sommato sono contento di quello che ho visto: abbiamo concesso poco ed abbiamo avuto tante occasioni. Sono fiducioso”

Sugli 11 tiri in porta dei viola.

“Oggi Vlahovic si è trovato in 2-3 situazioni in cui era a tu per tu col portiere, tirare 11 volte contro la Roma non è semplice ma anche concedere così poco è un merito. Siamo alla prima giornata, siamo in costruzione, c’è tempo per migliorare ma sull’1-1 una squadra matura continua a fare quello che avevamo fatto sull’1-0. E’ un peccato aver perso”.

Su Nico Gonzalez

“Ha fatto una grande prestazione per il sacrificio fatto: abbiamo cambiato sistema ma dopo 13’ il piano gara è stato stravolto. Vederlo fare l’attaccante mi ha fatto piacere, ha dato il massimo come Vlahovic”.

Gli aspetti cresciuti di più?

“Tutti hanno dato una grande disponibilità nel seguire le mie idee. Si stanno gettando le basi per fare un certo tipo di calcio. Non siamo perfetti ma dobbiamo tenerci stretto il fatto che abbiamo messo in difficoltà la Roma. Dobbiamo continuare e non perdere la fiducia, si può anche perdere ma uscendo a testa alta”.

Sulle parole di Mourinho su di lui.

“A inizio partita abbiamo parlato un po’: di lui mi colpisce il carisma e la personalità. Ha già la squadra in mano, lo segue in tutto e per tutto. Lo ringrazio per le sue parole, sono convinto che siano davvero sincere”.