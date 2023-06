ITALIANO, Rivivi le sue dichiarazioni in conferenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Oggi Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa dove ha parlato della gara con il Sassuolo ma anche della finale di mercoledì prossimo. Queste alcune sue dichiarazioni: "Dobbiamo purtroppo preparare in modo concentrato la gara di domani, perché ci sono in ballo tre punti importanti che vogliamo aggiungere alla nostra classifica. Stiamo valutando tutte le situazioni possibili, cercheremo di fare le scelte in modo da arrivare come minutaggio con gente che non è stata lontana dal campo per tanto tempo. Il Sassuolo è un avversario difficile. Il West Ham ha potuto preparare in santa pace la sua finale, noi no". CLICCA QUI per leggere tutte le risposte del tecnico.