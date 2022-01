ITALIANO: "RAGAZZI MOTIVATI PER GIOCARE. DV9 NON È AL 100%. IKONÉ SA LE NOSTRE 4 PAROLE"

Giornata di vigilia in casa Fiorentina: domani sera infatti i viola sono attesi dalla 20a giornata di campionato, la prima del 2022, e l'avversario di turno è l'Udinese, reduce dalla partita rinviata contro la Salernitana di fine dicembre. Dalla sala stampa "Righini" dello stadio Franchi (da oggi di nuovo in videoconferenza a causa della nuova ondata di contagi da Covid) ha preso come di consueto la parola il tecnico viola Vincenzo Italiano. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla situazione attuale per i contagi nel calcio e la disputa delle partite: "La ricetta per noi è stata quella di stare attenti per avere meno contagi possibile. I ragazzi son stati bravi, ci sono stati solo due positivi. Capisco le difficoltà... ma noi ci siamo preparati per giocare la partita, la Lega dice che si deve giocare poi vedremo se qualche altro ente bloccherà la partita. I ragazzi sono stati fantastici, sono tornati dalle ferie motivati: per noi non è cambiato nulla".

Su come limitare i contagi: "Noi abbiamo fatto il massimo che potevamo fare, avendo meno contatti possibile, usando sempre la mascherina. Non potersi allenare è un problema enorme. Siamo stati responsabili e siamo felici di aver affrontato queste difficoltà".

Sul caso Vlahovic e le parole di Barone: "Ribadisco la situazione che si è creata, non vedo nulla di diverso. Sono situazioni che non fanno parte di aspetti dove io posso incidere o mettere bocca. Il ragazzo si sta comportando come ha sempre fatto, è reduce da qualche allenamento non al 100% perché ha avuto qualche problemino, per il resto solita gestione. La situazione non mi preoccupa".

Su come sta Dragowski: "Drago si allena da 3-4 giorni con la squadra, sta molto meglio: il suo problema è superato. Ora è a disposizione, gli allenamenti che ha fatto sono pochi, abbiamo tante partite alle porte. Dobbiamo farci trovare tutti pronti per ogni situazione".

Su Vlahovic e il suo futuro a Firenze a gennaio: "Non so dire nulla, non lo so. Non so quello che accadrà. Non è cambiato nulla rispetto al passato".

Sul vaccino obbligatorio negli sportivi: "In tanti siamo già alla terza dose, io la farò nei prossimi giorni. Tutti ci dobbiamo adeguare, visto che diventerà obbligatorio".

Sullo scontro tra le Asl e la Lega: "Se continua questo espandersi dei contagi è un problema: bisogna trovare una via d'uscita, un compromesso. Si decida magari con quanti contagiati si può giocare o no. Finché non c'è nulla di certo è un problema, bisogna trovare una soluzione, così non si può andare avanti. Così andiamo tutti in difficoltà".

Sull'arrivo di Ikone: "E' un ragazzo molto motivato, sa che deve velocemente iniziare a conoscere i compagni, le nostre idee di gioco e l'ambiente dove si trova. Io gli ho chiesto di imparare le 3-4 parole d'ordine che riguardano la Fiorentina. Lui è molto attento, ha un gran mancino ed è abituato a giocare a certi livelli. E' un ottimo acquisto per noi, arriva da esperienze importanti, ha giocato la Champions... ha fatto solo tre allenamenti, diamogli il tempo di mettersi al pari con gli altri. Da oggi abbiamo una freccia di grande valore al nostro arco".

Sui buoni propositi nel 2022: "Abbiamo una missione chiara, ovvero confermare quanto di buono fatto nel girone d'andata. Per noi già questo sarà difficile. Il girone d'andata è stato ottimo, confermarlo dev'essere un nostro obiettivo per crescere sotto tanti aspetti. Nessuno è mai perfetto, dovremo cercare di fare di più rispetto a quanto fatto nel girone d'andata".

Sul mercato invernale: "Nessuno del gruppo vuole andar via: tutti remano dalla stessa parte, il gruppo è coeso. Abbiamo provato a dare a tutti minutaggio, poi vedremo cosa accadrà in questo mese di mercato".

Su Ikone e Gonzalez insieme: "Nico sa che può essere decisivo anche a destra per cui abbiamo tante opportunità per attaccare. Con Ikone abbiamo aggiunto un mancino in squadra. Quando Gonzalez è stato fuori per Covid non avevamo alternative, adesso abbiamo un ragazzo che ci può essere utile. Come sta Ikone? Sta benissimo, è allenato ed in condizione: l'unico problema è che ha fatto solo tre allenamenti con noi, giocatori con questa intelligenza calcistica si adattano rapidamente. Per me sarà più semplice iniziare ad utilizzarlo. Servirà che conosca i compagni e la nostra idea di gioco".

Sulla Curva Fiesole che ha scelto di disertare lo stadio: "Mi dispiace perché sapete cosa penso della presenza dei nostri tifosi, della spinta che può darci la nostra gente. Sono convinto che oltre che a spingere noi dà anche un segnale agli avversari. Ricordo bene quello che ha detto mister Dionisi".