ITALIANO, Possibile incontro ACF-Ramadani a giorni

Tiene banco in casa Fiorentina il futuro di Vincenzo Italiano. Lo stallo sul rinnovo del tecnico ex Spezia tiene sulle spine i tifosi viola, che in primo luogo si aspetterebbero la conferma del principale fautore del ritorno in Europa della propria squadra. Già in settimana è pronosticatile un nuovo incontro tra le parti, che più che l'allenatore, coinvolgerà presumibilmente il suo agente Fali Ramadani: forti dei buoni rapporti, si cercherà una quadra per evitare la rottura. CLICCA QUI per leggere tutti i dettagli.