FIORENTINA-ITALIANO, I FILI DEL DISCORSO CON RAMADANI

La finestra di mercato estiva aprirà ufficialmente i battenti il primo di luglio, ma in casa Fiorentina sono già iniziati i ragionamenti su più punti di vista. Primo fra tutti, il futuro di Vincenzo Italiano. Lo stallo sul rinnovo del tecnico ex Spezia tiene sulle spine i tifosi viola, che in primo luogo si aspetterebbero la conferma del principale fautore del ritorno in Europa della propria squadra.

Già in settimana è pronosticatile un nuovo incontro tra le parti, che in buona sostanza dovranno tornare a confrontarsi sui risvolti economici della questione. Tant'è che il vertice, più che l'allenatore, coinvolgerà presumibilmente il suo agente Fali Ramadani: forti dei buoni rapporti, si cercherà una quadra per evitare la rottura. Anche se le riflessioni saranno aperte a più fronti.

Un faccia a faccia col super procuratore macedone, infatti, risulta necessario e inevitabile in quanto molte delle dinamiche di mercato della Fiorentina fanno capo proprio a lui. Vedi Milenkovic, il cui addio stavolta è decisamente possibile, Nastasic, a cui andrà trovata una sistemazione, e Terzic, del quale andrà ridiscusso il futuro. Per non parlare dell’ultima idea Luka Jovic...