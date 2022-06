ITALIANO, PARTE LA CLAUSOLA. SUMMIT CON BARONE L'8 GIUGNO

Indubbiamente la prima conferma che i tifosi della Fiorentina si aspettano è quella dell’allenatore Vincenzo Italiano. Il tecnico ex Spezia è finito nell’occhio del ciclone verso la fine del campionato quando sono emersi alcuni scricchiolii con la società, specie nel momento in cui è stato fatto il suo nome in chiave Napoli contestualmente alla rivelazione della clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Parte la clausola

Condizione che, per l’appunto, è esercitabile dal tecnico a partire dalla giornata di ieri. L’accordo prevede che dall’1 al 15 giugno Italiano possa accordarsi con un'altra squadra a patto che quest’ultima sia in grado di versare 10 milioni alla Fiorentina in un’unica soluzione. Certamente il caos che si è venuto a creare con un giocatore chiave come Lucas Torreira non può dirsi un buon punto di partenza.

Vertice l'8 giugno

Cade di mercoledì la data chiave che vedrà club e allenatore tornare a confrontarsi dal vivo (i contatti a distanza non sono mai venuti meno). Saranno molti gli spunti di riflessione, col mister che, forte della qualificazione in Europa, potrà rivendicare un maggiore peso in ambito di mercato. E magari anche ridiscutere col d.g. Joe Barone i termini suo contratto, ad oggi in scadenza nel giugno del 2023.