ITALIANO, Ecco qual è la sua "zona": tra il 30' e il 45'...

Uno degli argomenti che nella giornata di oggi hanno trovato maggiore interesse sulle pagine di Firenzeviola.it è quello legato alla fase di partita in cui la Fiorentina segna o subisce più volte gol. Come spiegato in un nostro focus, guardando la divisione dei gol fatti e subiti per ogni quarto d'ora risulta ancora più evidente un fattore, quella che potrebbe essere definita "Zona Italiano", traslando la più nota "Zona Cesarini": il quarto d'ora tra 30° e 45° minuto (più recupero) nel quale la Fiorentina è prima in Serie A per gol segnati (7 su 27). Se a questo ci aggiungiamo anche il primo quarto d'ora del secondo tempo, la Fiorentina tra 30° e 60° ha segnato più della metà dei gol di questa stagione (14 su 27). Più di chiunque altro in stagione in Serie A.

Leggi anche: LA ZONA ITALIANO: QUANDO LA VIOLA SEGNA O SUBISCE GOL