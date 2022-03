ITALIANO, Arriva la Juventus: "Per noi e per Firenze"

Giornata di vigilia rispetto alla grande sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus e, come da tradizione, ha parlato il tecnico viola Vincenzo Italiano, che ha cercato di tenere lontane le ipotesi di turnover da parte di Allegri per i bianconeri, sottolineandone la pericolosità: "Qualsiasi formazione ci sarà in campo dobbiamo cercare di esesre squadra vera e affrontarla con maturità visto che si gioca in due gare. So quanto è importante per la città ma anche per noi perché è una semifinale e sappiamo che dobbiamo affrontarla da squadra attenta a tutte le situazioni".

