ITALIANO/2, Sfrutteremo Pulgar di testa. Sui tifosi...

L'allenatore viola Vincenzo Italiano al termine della conferenza stampa in vista della gara con il Venezia ha risposto alle domande dei tifosi tramite i social ufficiali della Fiorentina. Ecco le sue risposte:

Utilizzo diverso di Pulgar? Dalla prossima gara andrà in area a tirare di testa, lo facevamo stazionare lontano o ai limiti dell'area perché ha un tiro preciso e fa gol importanti dalla distanza ma in Nazionale si è confermato goleador di testa in area di rigore. Vlahovic ha segnato tre gol, Pulgar ha segnato... Sono tornati tutti carichi e con la voglia di essere determinanti, non posso che esserne felice.

Nico Gonzalez può giocare a destra? C'è grande condivisione e collaborazione, parliamo sempre con i ragazzi. Lui si sente a suo agio a sinistra in questo momento per la capacità di andare sul fondo, riesce a fare assist e mettere palloni sul fondo. Ma non può non imparare a lavorare anche a destra, è una soluzione che più in là potremo sfruttare

Si può giocare col falso nueve? Cerchiamo di sfruttare Dusan che gioca con costanza e partecipa allo sviluppo della manovra, ma si va secondo le caratteristiche degli attaccanti, se dobbiamo migliorare è anche su questo.

Spazio per Agostinelli e Bianco? Sono tutti ragazzi molto interessanti, che si allenano con la prima squadra e sono in contatto con l'impegno dei grandi. Quando non li utilizziamo fanno minutaggio in primavera ma speriamo di utilizzarli quanto prima

Tifosi? Bello il sold out di Venezia, fa un immenso piacere, di lunedì non è semplice anche a livello logistico. Siamo contenti di avere tanti tifosi al seguito perché ci spinge a dare quel qualcosa in più per renderli felici. Noi diamo sempre il massimo e penso si veda anche da questo seguito. Ora siamo carichi e cercheremo di dare una gioia ai nostri sostenitori"