ITA-POL U21 0-1, Al 45' conduce Bielik. Chiesa...

Finisce 1-0 per la Polonia il primo tempo della sfida contro l'Italia, valida per i gironi dell'Europeo Under 21. A segno Bielik al 40' approfittando della punizione di Kownacki ribattuta dalla barriera, peraltro guadagnata proprio dal viola Zurkowski su fallo di Barella. Bella prima metà di gara - comunque - degli azzurri, che si sono visti annullare un gol di Orsolini al 43' per via del precedente fuorigioco dell'attaccante. In particolare buona prestazione di Chiesa, sempre propositivo e in cerca della conclusione, nonché più volte vicino alla rete come al 26' in controbalzo a tu per tu con Grabara.