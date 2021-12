IRRATI, Poca fortuna coi viola. Ma il 5-1 alla Samp...

Sarà un arbitro di grande esperienza quello che dirigerà la sfida di dopodomani tra Bologna e Fiorentina al Dall'Ara: l'AIA infatti per il derby dell'Appenino ha designato il signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, che in questa stagione ha già diretto quattro gare in Serie A (tra cui Napoli-Juventus alla 3a di campionato) e due in Serie B. Quello del fischietto con la Fiorentina sarà l'11° incrocio e fino ad oggi le statistiche non sono state particolarmente felici: su dieci precedenti con Irrati arbitro, i viola hanno vinto solo 3 volte (l'ultima il 16 febbraio 2020 a Marassi contro la Sampdoria per 5-1), pareggiato in due circostanze e perso nel restante dei casi. Per il direttore di gara sarà il primo Bologna-Fiorentina in carriera e il bilancio coi felsinei fino ad oggi parla di 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.