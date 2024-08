INFANTINO, Vicino il prestito secco al Cosenza. Il punto

Fonte: Pietro Lazzerini

Oltre alle entrate, con gli acquisti di Bove, Cataldi e Gosens, la Fiorentina sta pemsando anche alle uscite in queste ultime ore di calciomercato. Il club viola, secondo quanto riportato dalla nostra redazione, sta trattando con il Cosenza il prestito secco di Gino Infantino. Il centrocampista argentino è vicino a lasciare Firenze per trasferirsi in Calabria dove giocherebbe nel campionato di Serie B. Oltre a lui i dirigenti gigliati stanno trattando anche per il passaggio, sempre in prestito secco, di Alesssandro Bianco al Monza.