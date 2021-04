IND.FV, L'ag. di Kokorin a Firenze: ma sul futuro...

Visita importante in questi giorni per l’attaccante viola Sasha Kokorin: il russo, ancora alle prese con i postumi della lesione di marzo, ha infatti incontrato a Firenze il suo manager Timofey Berdyshev, che ha raggiunto il calciatore in Italia per sincerarsi delle sue condizioni fisiche e per dargli supporto psicologico in vista del suo rientro in campo (previsto ormai per metà maggio). Nessun incontro con la dirigenza della Fiorentina è previsto: al momento, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la situazione legata all’attaccante è congelata fino al termine della stagione. Berdishev - che casualmente alloggia nello stesso hotel di Rocco Commisso - ripartirà per la Russia domani.