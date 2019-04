IN ATTESA...

Dopo le turbolenze di ieri legate ai dubbi sulle condizioni fisiche di Stevan Jovetic e sulle polemiche relative all’orario di Fiorentina-Napoli, oggi sarà il giorno delle risposte. Sarà reso noto infatti in giornata tanto l’orario dell’anticipo del venerdì (che comunque varierà al massimo di 15 minuti, 20.30 o 20.45), e probabilmente usciranno anche le prime indiscrezioni sulle possibilità di arruolare o meno JoJo per la difficile gara contro i partenopei. Anche se in questo caso, per le certezze dovremo aspettare la sessione di allenamento di rifinitura in programma domani mattina se non addirittura il riscaldamento pre gara di venerdì. Tanto, se non tutto, dipenderà da come Delio Rossi avrà in programma di gestire le forze e l’impiego del montenegrino alla luce dei fitti impegni a cui la Fiorentina andrà incontro nelle prossime tre settimane. Il mister viola sa che la presenza di Jovetic è fondamentale per la squadra, ma la possibilità, seppur remota, di spostare il suo rientro a martedì prossimo esiste. L’attesa, comunque, è accompagnata da un moderato ottimismo.

Ottimismo che si trasforma in certezza per quanto riguarda l’orario della partita, l’altro macro tema di discussione esploso ieri. I tifosi, alla notizia data da Mencucci di un anticipo alle 18.30, sono andati su tutte le furie. Molti in fondo avevano già comprato il biglietto per le 20.45, e anche chi aveva in programma l’acquisto del tagliando si è trovato non poco spiazzato: gli orari lavorativi infatti non a tutti (anzi, forse a pochi) avrebbero permesso di seguire la terza partita in casa consecutiva della Fiorentina. Ma il rischio stadio deserto sembra essere scongiurato, visto che già dalla serata di ieri si è diffusa la notizia di un mantenimento dell’orario originale, al massimo anticipato di un quarto d’ora. Accettabile, tutto sommato, per la maggior parte dei tifosi. Certo manca ancora l’ufficialità da parte della Lega, che con tutta probabilità arriverà oggi, ma le indicazioni portano tutte a questa conclusione ed i fiorentini possono già andare ai botteghini certi che il fischio d’inizio non ci sarà prima delle 20.30.

E la speranza, come già detto, è che in campo ci possa essere pure Stevan Jovetic. Uno dei problemi di fondo, si è detto in questi giorni, è stato il grande freddo dei campi italiani e soprattutto l’indurimento dei terreni di gioco che di certo non favoriscono le articolazioni dei calciatori, quelle di Jovetic a maggior ragione. Ma anche questo dettaglio in realtà non dovrebbe essere d’intralcio: per venerdì infatti sono previste temperature più “gradevoli” rispetto, per esempio, a quelle di domenica scorsa con l’Udinese. Il termometro non dovrebbe scendere sotto gli 0 gradi, e di questi periodi non è poco. Non resta allora che aspettare: oggi per l’orario definitivo della gara, domani per sapere se al Franchi ci sarà anche Stevan Jovetic.