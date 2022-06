Il sereno all’orizzonte, la voglia di ripartire insieme e soprattutto di gettare le basi per la prossima stagione. Tutto è pronto per un nuovo incontro, stavolta con premesse diverse alle incertezze di qualche giorno fa. Tra Barone e Italiano (quest'ultimo avvistato ieri nella Capitale) con il resto della dirigenza al completo al pari dell’entourage del tecnico, si definirà il futuro della Fiorentina, quello immediato che partirà dalla metà di agosto e quello più prossimo visto che l’accordo iniziale dovrebbe essere ritoccato.

Al pari della lunghezza anche l’ingaggio dell’allenatore viola dovrebbe subire un ritocco in alto, testimonianza del buon lavoro svolto nell’ultima stagione e anche di fiducia nelle idee di uno dei giovani tecnici più interessanti d’Italia. Numeri e soprattutto gioco della sua Fiorentina sono lì a ricordare quali e quanti scalini abbia saputo scalare il gruppo viola, ripartendo dalle ceneri di due annate sul filo della salvezza.

La conferma di Italiano diventa così la miglior notizia del momento, per le ambizioni che le parti in causa decidono di sposare ma anche per le garanzie che l’allenatore ha saputo dare nel corso di una stagione tutt’altro che banale. D’altronde ai blocchi di partenza quasi nessuno avrebbe immaginato una Fiorentina di nuovo tra le prime sette del campionato e di conseguenza anche al decollo verso altri impegni fuori confine.

Adesso che le porte dell’Europa sono a 180 minuti di distanza, e due sfide da non fallire nei play-off di metà agosto, rinnovare l’intesa con il proprio tecnico non può che essere il primo passo decisivo verso la costruzione di un organico più forte, fosse solo per le strategie che proprio oggi verranno messe in chiaro in vista del prossimo mercato. Una fase che la società sta già preparando, ma che adesso è destinata a prendere velocità alla luce delle indicazioni che arriveranno da parte di Italiano, sempre più in sella alla sua Fiorentina.