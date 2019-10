IL RITORNO DI NIKOLA

I maligni diranno che tanto (se non tutto) del rendimento di Nikola Milenkovic, tra i migliori della sfida di domenica a San Siro, dipende dal nuovo assetto difensivo con cui la Fiorentina sta giocando e in particolare dai compagni di reparto con cui adesso condivide tutti i movimenti. In realtà negli evidenti progressi del serbo c’è molto di più, primo tra tutti il desiderio di riscattarsi da un’annata - quella che si è conclusa pochi mesi fa - in cui l’ex Partizan è finito nel calderone dei colpevoli assieme a tutta la squadra. Eppure un anno fa di questi tempi il rendimento di Milenkovic sembrava addirittura migliore rispetto a quello attuale, con due gol già segnati (per adesso siamo a uno) e la leadership di quella che dopo sei giornate era la terza miglior difesa del campionato (adesso è l’ottava). Il valore di mercato di Nikola (già finito nel mirino dello United dopo un ottimo mondiale) superava i 35 milioni di euro, mentre adesso - complice un campionato in costante difficoltà - il suo cartellino è sceso attorno ai 25-30 milioni.

La notte di Milano ha tuttavia raccontato che il vero Milenkovic è tornato. E la riprova si è avuta in occasione del raddoppio della Fiorentina, quando il serbo ha strappato dai piedi di Calhanoglu un pallone velenoso dando il la all’inizio dell’azione che ha portato alla rete di Castrovilli. A corredo di una prova maiuscola in cui il serbo non è quasi mai andato in difficoltà, ci sono poi i numeri che confortano il tutto: 49 passaggi effettuati (il 96% dei quali andati a buon fine, un dato quasi record), 2 tackle vinti, 4 intercettazioni del pallone, 3 lanci lunghi effettuati tutti con il contagiri giusto e appena un pallone perso in 90’ di pura cattiveria agonistica. Basterebbero questi dati per capire come Nikola si sia rimesso subito in moto in questo inizio di stagione, lavorando duramente nel corso dell’estate con l’unico obiettivo di riscattare un’annata in chiaroscuro. I risultati, adesso, sono sotto gli occhi di tutti.