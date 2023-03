FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Non si placa la diatriba sul futuro del Franchi, almeno a giudicare dall'attenzione generale costantemente rivolta agli ultimi sviluppi della vicenda stadio. L'intervento del Sindaco Nardella arrivato nella giornata di ieri sembra rallentare solo in parte dubbi e incertezze, in particolar modo sulle destinazioni probabili per il biennio 2024-2026.

Un ulteriore nodo da sciogliere lungo una strada di fatto già tracciata, quella del restyling del Franchi, finita tuttavia sotto la lente d'ingrandimento della commissione europea con tanto di prolungamento di un mese per ulteriori novità. Uno scroscio di pioggia su un territorio già bagnato da anni di scenari tra loro diversi, quasi che trovare una luce stabile in fondo al tunnel fosse impossibile.

Eppure quel che finisce inevitabilmente in secondo piano di fronte allo scenario del trasloco è proprio la meta al termine del percorso scelto, comunque la si pensasse ieri e comunque la si pensi oggi, tanto che in mezzo a battute e veleni che possano riguardare il dove andare a giocare durante i lavori allo stadio, il rischio maggiore resta quello di un clamoroso ritorno al punto di partenza. Destinato, nel malaugurato caso, a stravolgere nuovamente qualsiasi obiettivo fin qui inseguito.